«أدنيك» يستضيف 9 مؤتمرات دولية كبرى خلال الربع الأخير



أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة 9 مؤتمرات دولية كبرى، خلال الربع الأخير من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 800% في عدد مؤتمرات الاتحادات الدولية المتخصصة، مقارنة بذات الفترة من عام 2014.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعكس النمو الكبير في عدد المؤتمرات الدولية التي سيتم استضافتها في العاصمة أبوظبي التي تجاوزت الثمانية أضعاف في أقل من 10 سنوات، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في مجموعة أدنيك لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي للفوز بعطاءات استضافة هذه الفعاليات الرائدة على الصعيد العالمي، والتي يقام العديد منها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للاتحاد المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية».

وأضاف أن مجموعة أدنيك ستواصل جهودها الرامية للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع صناعة الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة الرامية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة ودعم الحوار وزيادة الاستثمار ومعدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

من جانبه، قال خليفه يهويل القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري في مركز أدنيك أبوظبي: «إن المكانة التي وصل إليها مركز أدنيك أبوظبي تعكس الثقة الكبيرة لشركائنا في الاتحادات الدولية المتخصصة، في مرافقنا المتطورة وأدائنا التشغيلي، وتسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للمؤتمرات والاجتماعات الدولية».

وبين أن فرق العمل في المجموعة ستعمل مع الشركاء على إنجاح هذه الفعاليات، وذلك وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في القطاع، وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات كافة المشاركين والخبراء والمتخصصين لهذه الفعاليات الحيوية من قارات العالم الخمس، وتعزيز تجربة زيارتهم إلى العاصمة أبوظبي.