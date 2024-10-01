«فيرتيغلوب» تعتمد توزيعات أرباح النصف الأول بقيمة 551 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فيرتيغلوب، أن مجلس إدارتها وافق على توزيعات أرباح نقدية مؤقتة للنصف الأول من عام 2024، بقيمة 150 مليون دولار، ما يعادل 551 مليون درهم، أو 6.6 فلس لكل سهم.

وسيتم توزيع الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024، فيما تواصل الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعّالة للتدفق النقدي في شركة فيرتيغلوب تمكينها من متابعة فرص النمو الانتقائية ذات القيمة المضافة، وتحقيق عوائد للمساهمين.

وسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بما فيها توزيعات الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، 2.42 مليار دولار منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يعني أن الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين تعتبر واحدة من أعلى المعدلات ومقاييس العائد الإجمالي في قطاعها.

واستناداً إلى توزيعات الأرباح المعلنة، تتجاوز عائدات الأرباح السنوية 5%، ما يعزز التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب:«تعتبر توزيعات الأرباح المعتمدة من فرتيغلوب بقيمة 150 مليون دولار دليلاً آخر على مرونة أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على توليد تدفقات نقدية قوية على الرغم من تقلبات السوق، وبيئة تشغيل معقدة، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقناها في عام 2024 تدعم هذه التوزيعات، وذلك لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وأضاف أن شركة فيرتيغلوب تدخل مرحلة مهمة من النمو، حيث تعمل على تسريع تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين المستدامة، وتوسيع منصتها العالمية لحلول الأمونيا والهيدروجين النظيف، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص الجديدة.