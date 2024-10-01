بيع 49% من «ألفا ظبي كونستركشن» لمصلحة «القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ألفا ظبي القابضة»، إتمام صفقة بيع حصة 49% من شركتها التابعة «ألفا ظبي كونستركشن»، لمصلحة «القابضة» (ADQ)، على أن تحتفظ ألفا ظبي بحصة 51% في الشركة.

وتحت قيادة شركة «تروجان للإنشاءات التابعة لـ«ألفا ظبي»، تلتزم شركة «ألفا ظبي كونستركشن» في المساهمة بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، حيث يزخر سجل إنجازاتها بالعديد من المشاريع الرائدة في الدولة، منها متحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، بجانب دعم مشاريع البنية التحتية المهمة، مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية.

ونجحت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة، لمصلحة مطورين عقاريين محليين، مثل شركة الدار، ومُدن العقارية، وإعمار.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة:«يسعدنا اليوم الإعلان عن إتمام شراكتنا الاستراتيجية مع القابضة (ADQ)، حيث تمثل هذه الخطوة المهمة بداية حقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، كما تتيح لنا تعزيز التزامنا بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وتمكننا من تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة مع التركيز على عوامل السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد».

وأضاف أن الصفقة ترسخ ثقافة الابتكار ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تجمع بين خبرات وقدرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة ألفا ظبي كونستركشن شركة رائدة في القطاع.