الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بيع 49% من «ألفا ظبي كونستركشن» لمصلحة «القابضة»

13.3 مليار درهم صافي أرباح "ألفا ظبي القابضة" في 2023
1 أكتوبر 2024 14:41

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألفا ظبي القابضة»، إتمام صفقة بيع حصة 49% من شركتها التابعة «ألفا ظبي كونستركشن»، لمصلحة «القابضة» (ADQ)، على أن تحتفظ ألفا ظبي بحصة 51% في الشركة.
وتحت قيادة شركة «تروجان للإنشاءات التابعة لـ«ألفا ظبي»، تلتزم شركة «ألفا ظبي كونستركشن» في المساهمة بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، حيث يزخر سجل إنجازاتها بالعديد من المشاريع الرائدة في الدولة، منها متحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، بجانب دعم مشاريع البنية التحتية المهمة، مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية.
ونجحت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة، لمصلحة مطورين عقاريين محليين، مثل شركة الدار، ومُدن العقارية، وإعمار.
وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة:«يسعدنا اليوم الإعلان عن إتمام شراكتنا الاستراتيجية مع القابضة (ADQ)، حيث تمثل هذه الخطوة المهمة بداية حقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، كما تتيح لنا تعزيز التزامنا بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وتمكننا من تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة مع التركيز على عوامل السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد».
وأضاف أن الصفقة ترسخ ثقافة الابتكار ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تجمع بين خبرات وقدرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة ألفا ظبي كونستركشن شركة رائدة في القطاع.

أخبار ذات صلة
«القابضة - ADQ» تطرح إصدارها الثاني لسندات تدرج في بورصة لندن بقيمة 2 مليار دولار
أقصر لاعب سلة في تاريخ دوري المحترفين الأميركي يزور أبوظبي
شركة ألفا ظبي القابضة
الشركة القابضة ADQ
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
«فولكسفاجن» تكشف سبب إعلانها عن الاسم الجديد
اقتصاد
الشركات في ألمانيا تتوقع زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي
اليوم 17:05
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
اليوم 17:03
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
اليوم 17:00
الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم
اقتصاد
الذهب يصعد وسط زيادة الطلب
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©