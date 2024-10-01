70.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 9 أشهر



دبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 70 ألفاً و949 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 85 في المائة، مقارنة بـ 38 ألفاً و344 حساباً، خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكشفت بيانات سوق دبي المالي، أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير، و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل، و8026 حساباً في مايو، و6223 حساباً في يونيو، و5543 حساباً في يوليو، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 99.9 في المائة، مقارنة بنحو 3526 حساباً جديداً في سبتمبر 2023.

واستحوذت شركة «بي اتش ام» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 27.1 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 16.39 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 9105 حسابات، يليه «الدولية للأوراق المالية» 5170 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4675 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية 3042 حساباً و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 979 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 849 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 782 حساباً، و«أتش اس بي سي الشرق الأوسط» 629 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3.44 مليون صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 74.1 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 145.5 مليار درهم.