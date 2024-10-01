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اقتصاد

الإمارات والسعودية تتصدران عربياً قطاع أقساط التأمين المكتتبة

مقر صندوق النقد العربي (الاتحاد)
1 أكتوبر 2024 16:20

أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.

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وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوي العالم بلغت حوالي 6.78 تريليون دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوى العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات، جاءت في المراتب الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023.
وأوضح صندوق النقد العربي أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%.
ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدى معظم الدول العربية.

قطاع التأمين
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