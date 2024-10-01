أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر غداً

دبي (الاتحاد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يفتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، غداً (الأربعاء) فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار، «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».

تُعقد القمة التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع القمة تحت سقفها نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار والمختصين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة آرائهم ومعارفهم، وتعزيز الحلول الاستشرافية المستدامة، لدفع عجلة التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، يتَّسم بالكفاءة في استخدام الموارد ويشمل الجميع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة رائدة تسهم من خلال فعالياتها وجلساتها المتنوعة في إرساء دعائم التعاون الدولي وتعزيز الحوار والابتكار في مختلف القضايا المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثِّلة بالوصول إلى الحياد الكربوني وبناء اقتصاد أخضر ومستدام.

ونتطلع خلال الدورة العاشرة من القمة إلى تمكين الحوار والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في العمل المناخي العالمي».تركِّز القمة هذا العام على محاور متعددة، تشمل إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، والغذاء والمياه.