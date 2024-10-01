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الذهب يصعد وسط زيادة الطلب

الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم
1 أكتوبر 2024 16:56


لندن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن جراء التوتر في الشرق الأوسط وانخفاض عوائد السندات الأميركية.
لكن المعدن الأصفر ظل يحوم دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل في المستقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2649.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2671 دولاراً.
وانخفض العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.
وسجل الذهب أمس الاثنين أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأميركية.
ومن المتوقع أيضاً أن يدلي مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى صدور بيانات عن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4% إلى 979.83 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 991.36 دولار.

 

 

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