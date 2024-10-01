أحمد بن سعيد يفتتح معرض «ويتيكس»



دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً يحتذى به في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ووجهة رئيسة لتنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية، لا سيما في مجال الاستدامة والابتكار والتصدي للتحديات التي تواجه البيئة والمناخ حول العالم بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة حول العالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «اليوم، تتصدر قضايا الاستدامة وأمن الطاقة أولويات دول العالم، وقد نجح معرض «ويتيكس» في توفير منصة رائدة تجمع بين الابتكار والاستثمار، وتدعم رؤية دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، انطلاقاً من سعينا لتحفيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في منطقتنا وعلى مستوى العالم.

كما يجمع المعرض المختصين وصناع القرار والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص الأعمال بما يعزز التعاون الدولي ويسهم في دفع عجلة الابتكار إلى جانب تحفيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع وتيرة العمل المناخي لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».