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اقتصاد

منصور بن محمد يطّلع على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة في «ويتيكس»

منصور بن محمد خلال جولته بمعرض «ويتيكس» (وام)
2 أكتوبر 2024 01:16

دبي (وام)

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زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة حول العالم. 
وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس.
وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي سعيد محمد الطاير وعدد من المسؤولين، بجولة في المعرض واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وغيرها.
وتفقّد سموّه، خلال الجولة، جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث اطّلع على أبرز المستجدات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه إلى شرح حول مشروع المرحلة الرابعة من المجمع، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

منصور بن محمد
ويتيكس
الطاقة المتجددة
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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