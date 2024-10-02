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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
2 أكتوبر 2024 10:07

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتاً أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، منخفضاً قليلاً عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة خلال التداول أمس الثلاثاء.

وتباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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