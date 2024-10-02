"زايد للإسكان" ينظم "ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية"

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، "ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية" بحضور المهندس محمد المنصوري مدير البرنامج، وعدد من المديرين والموظفين وشركاء البرنامج من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، إضافة إلى المتعاملين.

وجرى خلال الملتقى تناول تجارب النجاح في تصفير البيروقراطية، فيما تضمن الملتقى، الذي عقد أمس الأول في مركز الشباب بإمارة عجمان، استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال تصفير البيروقراطية في قطاع الإسكان، لا سيما " باقة منزلي"، وتقليص الإجراءات للحصول على الموافقة السكنية.

وتم تكريم الشركاء والموظفين اللذين تركوا بصمة واضحة في جهود برنامج الشيخ زايد للإسكان، في "تصفير البيروقراطية الحكومية".

من جانبه تقدم المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالشكر لجميع من ساهم في نجاح مسيرة تصفير البيروقراطية الحكومية بخدمات الإسكان، والتي تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتقديم حلول مبتكرة لتحديات قطاع الإسكان.

وأثنى على المتعاملين والشركاء وفرق العمل على ما أظهروه من مسؤولية وكفاءة ومشاركتهم الفعّالة في رحلة تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ودعاهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المهمة الرئيسة التي وضعتها القيادة على عاتق الجميع والمتمثلة في تطوير الخدمات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

وقال: " مع نجاحنا في تطوير خدماتنا وتسهيل الإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت، نؤكد مرة أخرى التزامنا بأن نكون في طليعة الجهات التي تحرص على تقديم أحدث التقنيات وأرقى الخدمات التي تتوافق مع التوجهات الحكومية المستقبلية، وهذا لم يكن ليتحقق لولا جهود فريقنا المتميز وشركائنا الإستراتيجيين".