«توتال إنيرجيز» تعتزم الاستثمار في مشروع نفط بسورينام

باريس (د ب أ)

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز، اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار في مشروع لإنتاج النفط أمام سواحل سورينام.

وقالت توتال إنيرجيز وشريكتها الأميركية أيه.بي.أيه: إنه اعتباراً من 2028 سينتج المشروع الموجود على بعد 150 كيلومتراً من سواحل الدولة الأميركية الجنوبية نحو 220 ألف برميل يومياً.

من ناحيته، قال شاندريكابيرساد سانتوخي رئيس سورينام، إن هذه المناسبة «تاريخية ومرحلة مميزة». وأضاف «هذا القرار المهم سيعزز قدراتنا المحلية، وسيكون له تأثير كبير على الفرص المحلية».

وبحسب الشركة الفرنسية، فإن المشروع سيوفر أكثر من 6000 وظيفة جديدة في سورينام. وقالت شركة النفط الحكومية السورينامية ستاتسو أولي المشاركة في المشروع، إنه «مرحلة تاريخية» في صناعة النفط والغاز بسورينام.

وقال أناند جاجسار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «هذا المشروع سيحقق عائداً كبيراً لسورينام، وسيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن في سورينام.. ستاتوس أولي تهنئ مجتمع سورينام بهذه اللحظة الخاصة».

يذكر أن سورينام كانت مستعمرة هولندية حتى 1975، ويعيش فيها نحو 623 ألف نسمة، 17.5% منهم تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي.