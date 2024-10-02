أسهم أوروبا تصعد وتخالف الاتجاه الهبوطي العالمي

لندن (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من قطاع الطاقة لتخالف بذلك الاتجاه الهبوطي في أسواق آسيا، وكذلك في وول ستريت.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 522.10 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وقدمت أسهم قطاع الطاقة أكبر دعم للمؤشر، إذ ارتفعت 1.7 بالمئة، بعد أن قفزت أسعار النفط وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع مثل راينميتال الألمانية وساب السويدية وبي.إيه.إي سيستمز، بما يتراوح بين واحد بالمئة، وثلاثة بالمئة.

كما صعد مؤشر الأسهم المرتبطة بالموارد الأولية 1.1 بالمئة، مع ارتفاع أسعار النحاس، بعد أن أدت إجراءات تحفيز صينية إلى تحسن آفاق الطلب.

وفيما يتعلق بالبيانات، فمن المنتظر نشر بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

كما ستركز الأسواق على تعليقات لكبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، كما يدلي عدد من أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي بتعليقات خلال اليوم، ومن بينهم لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك.وتراجع سهم جيه.دي سبورتس فاشون البريطانية للملابس الرياضية 2.5 بالمئة، على الرغم من تسجيل أرباح تفوق التوقعات للنصف الأول.