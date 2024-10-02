"سوق أبوظبي"يعلن تنفيذ 15 صفقة كبيرة على "أدنوك للغاز" و"مدن" بـ2.66 مليار درهم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن تنفيذ 15 صفقة كبيرة، على أسهم شركتي "أدنوك للغاز" بي آل سي و"مدن القابضة" بقيمة إجمالية بلغت 2.66 مليار درهم.

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي، أن الصفقة الأولى تم تنفيذها على أسهم "مدن القابضة" لنحو 505.8 مليون سهم، بقيمة 2.44 مليار درهم من خلال 6 صفقات كبيرة وبسعر تنفيذ عند 4.83 درهم.

وجري تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم "أدنوك للغاز" لنحو 71.5 مليون سهم، بقيمة 218.2 مليون درهم من خلال 9 صفقات كبيرة وبسعر 3.05 درهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.