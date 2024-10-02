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اقتصاد

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.2%

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية
2 أكتوبر 2024 15:57

روما (د ب ا)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو 17 عاماً. 
وتراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 6.4% خلال يوليو الماضي. 
من ناحية أخرى، كان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 6.5%. 
وكان معدل البطالة قد بلغ 7.6% خلال أغسطس العام الماضي. 
وتعد هذه النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2007، عندما بلغت 6.2%. 
وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل 18.2% خلال أغسطس الماضي، بعدما سجل 20.1% في يوليو الماضي. 

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