انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.2%

روما (د ب ا)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو 17 عاماً.

وتراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 6.4% خلال يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، كان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 6.5%.

وكان معدل البطالة قد بلغ 7.6% خلال أغسطس العام الماضي.

وتعد هذه النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2007، عندما بلغت 6.2%.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل 18.2% خلال أغسطس الماضي، بعدما سجل 20.1% في يوليو الماضي.