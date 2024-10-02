«أوبك+» تعتزم الإبقاء على سياسة الإنتاج من دون تغيير

لندن (رويترز)

قال مصدران إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ من المرجح أن تُبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها الأربعاء، مما سيسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيا في بداية ديسمبر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، اجتماعاً عبر الإنترنت في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكرهما بالاسم إن اجتماع الأربعاء من غير المرجح أن يشهد أي مفاجآت.

وأضاف أحدهم أن اللقاء سيؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المخصصة لها بموجب الاتفاق.وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.

وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو خمسة بالمئة إلى أكثر من 75 دولاراً وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة.

وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل.

وتأجلت الزيادة من أكتوبر بعد انخفاض الأسعار.

ومن المتوقع أن يركز التحالف في الاجتماع وخلال الأسابيع المقبلة على التزام الدول بحصص الإنتاج، وبالتحديد امتثال العراق وقازاخستان اللذين تعهدا بخفض الإنتاج 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر وبمعدل أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن تجاوز الحصص في وقت سابق.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن الوضوح بشأن تنفيذ خفض الإنتاج في سبتمبر للتعويض عن تجاوز الحصص قد يسمح بالمضي في الزيادة المقررة في ديسمبر.

ومع ذلك قال محللون إن عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولاً أخرى إلى إلغاء تخفيضاتها للإنتاج قبل ديسمبر.

وقالت حليمة كروفت من (آر.بي.سي كابيتال) في تقرير «في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتوقع نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية».



