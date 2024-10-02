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اقتصاد

المؤشر الأردني يغلق منخفضاً للجلسة الرابعة

البورصة الأردنية
2 أكتوبر 2024 16:46

عمان (رويترز) 
واصلت البورصة الأردنية، اليوم الأربعاء، انخفاضها للجلسة الرابعة على التوالي، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي.

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وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.08 بالمئة إلى 2369.86 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول أربعة ملايين دينار (5.6 مليون دولار)، مقارنة مع 4.9 مليون في الجلسة السابقة.
وانخفض سهم مصفاة البترول 0.42 بالمئة إلى 4.77 دينار، وسهم البوتاس العربية 0.74 بالمئة إلى 26.8 دينار، وسهم البنك العربي 0.24 بالمئة إلى 4.2 دينار.
وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.63 بالمئة إلى 11.24 دينار.

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