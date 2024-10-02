«بروج» تتعاون مع «الاتحاد لصناعة الأنابيب»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اليوم شركة «بروج بي إل سي»، عن توقيعها اتفاقية بقيمة 20 مليون درهم مع شركة «الاتحاد لصناعة الأنابيب»، الرائدة في مجال التصنيع في دولة الإمارات، لتزويد شركة «الاتحاد لصناعة الأنابيب» بمادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها بنسبة 100% بعد الاستهلاك، لاستخدامها في تصنيع منصات تحميل بضائع مخصصة لشركة «بروج» والتي ستستخدمها في عملياتها اللوجستية.

وتوفر «بروج» خدماتها للعملاء في أكثر من 50 دولة في كافة أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما توفر حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية من شأنها أن تساهم في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز جودة الحياة، مثل تغير المناخ، وهدر الطعام وندرته، والحصول على المياه العذبة، ونقل الطاقة، وتعزيز الرعاية الصحية، وإدارة المواد البلاستيكية المستهلكة.

وقال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة «بروج»: تؤكد شراكة بروج مع الاتحاد لصناعة الأنابيب مدى التزامنا بالاستفادة من الابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز قابلية إعادة التدوير للمواد التي انتهى عمرها الافتراضي، والتشجيع على استخدام مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها من قبل كافة القطاعات الصناعية التي نخدمها، وتعد إعادة التدوير والاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية بروج طويلة الأجل. كما نواصل تعزيز ريادتنا في دعم نماذج الأعمال الدائرية من خلال الشراكات الوطنية والعالمية التي تساهم في تعزيز جودة وتوفر البولي أوليفينات المعاد تدويرها.

من جهته، قال قاسم عبد الرحمن الشرفي، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لصناعة الأنابيب»: يمثل توقيع الاتفاقية هذه علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأمد مع بروج، والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهي أيضاً شهادة على التزامها بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي الذي تعد شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب جزءاً منه، وكان من نتائج هذا التعاون تسليم أنابيب البولي إيثيلين المصنوعة من المواد عالية الجودة التي تنتجها بروج إلى أكثر من 60 دولة حول العالم. يسرنا أن نكون جزءاً من الحل في تقليل المواد البلاستيكية المستهلكة والمساهمة في دعم الاقتصاد الدائري.