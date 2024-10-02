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اقتصاد

«مصرف عجمان» يعلن إدراج أسهمه في مؤشر فوتسي للأسهم العالمية

«مصرف عجمان» يعلن إدراج أسهمه في مؤشر فوتسي للأسهم العالمية
2 أكتوبر 2024 17:26


دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، إدراج أسهمه في مؤشر فوتسي للأسهم العالمية، بما يؤكد حضوره في الأسواق المالية العالمية، ويوفر رؤية أفضل للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وقال المصرف، في بيان إن هذا الإعلان يأتي بعد إدراج مصرف عجمان في مؤشر «إم إس سي آي العالمي» في مارس 2023.
ويؤكد إدراج مصرف عجمان ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية، على الأداء القوي للمصرف والتزامه بتقديم القيمة المضافة لمساهميه، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين المؤسسيين العالميين، وتعزيز مكانته في السوق.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تعكس هذه الخطوة جهودنا المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين، والوصول إلى جمهور أوسع من المستثمرين على مستوى العالم.
وتُعدّ سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية واحدة من أكثر أطر الأسهم العالمية شمولاً، وتضم أكثر من 19 ألف شركة مختلفة الأحجام، بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر منتشرة في 49 سوقاً مالياً ناشئة ومتطورة.

مصرف عجمان
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