«غرفة دبي العالمية» تنظم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها للبعثة التجارية الجديدة التي تنظمها خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري إلى كل من صربيا وتركيا، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية.

وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً في مقرها بحضور أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن عدة قطاعات تشمل كلاً من تقنية المعلومات وتجارة الإلكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل.

وتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في صربيا وتركيا لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.

كما اطلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.

وتأتي مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في إطار جهود غرفة دبي العالمية لتعزيز توسّع الشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق دولية جديدة تتميز بآفاق واعدة وفرص مجزية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).