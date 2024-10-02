«ويتيكس» يعرض أحدث حلول لتعزيز كفاءة النقل الأخضر

دبي (الاتحاد)

تحتضن منطقة التنقل الأخضر في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2024، مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في النقل والتنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر.

وتسلط منطقة التنقل الأخضر الضوء على أبرز الحلول والممارسات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في قطاع النقل المستدام الفردي والجماعي، الهادفة إلى خفض تكلفة العمليات والبنى التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، والاعتماد على الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن «ويتيكس» يدعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعزز المعرض تصدر الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً، ويشكل المعرض منصة عالمية لاستعراض التقنيات المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وجميع القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وأضاف أن قطاع النقل يتسبب في إنتاج 8.7 جيجا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 23% من الانبعاثات العالمية، وذلك وفق تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبالتالي يسهم المعرض في تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية لخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل ودفع عجلة العمل المناخي.

وأكد معاليه أن الهيئة عام 2014 من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية وفرت أول بنية تحتية في المنطقة للمركبات الكهربائية، وتتضمن البنية التحتية المتقدمة لمحطات الشحن الكهربائية في دبي أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة. من جانبه قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: ملتزمون بتبني أحدث التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن استراتيجيتنا لتحقيق الاستدامة، دعماً لرؤية دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبما يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، ويشكل «ويتيكس» فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تدعم رؤيتنا واستراتيجيتنا لمستقبل أكثر استدامة.

وأضاف: «انضمام السيارات الكهربائية إلى أسطول شرطة دبي يعزز من جهودنا في تقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة في عملياتنا اليومية، ما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ونهدف من خلال هذه المبادرات إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به في تبني الممارسات البيئية المستدامة على مستوى القطاع الحكومي، إلى جانب السعي لتعزيز الابتكار في كافة مجالات عملنا لضمان أمن وسلامة المجتمع بالتوازي مع حماية البيئة».