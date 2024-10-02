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«أدنيك» تفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة

«أدنيك» تفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة
2 أكتوبر 2024 17:34

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «كابيتال للضيافة»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك، تحقيق إنجاز رائد في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن فئة المياه والنفايات بفضل ممارساتها المستدامة، والجائزة البرونزية عن فئة نموذج العمل المستدام عن مبادرتها الرائدة (صفر غذاء إلى مكب النفايات) بالشراكة مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة».
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: سعداء بفوز شركة كابيتال للضيافة بالجائزتين الذهبية والبرونزية ضمن جائزة الخليج للاستدامة، وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على التزام مجموعة أدنيك واستراتيجياتها نحو تحقيق مستقبل مستدام، تماشياً مع رسالتنا بأن نكون نموذجاً رائداً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لمجتمعنا والعالم، استناداً إلى منظومة الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة التي نتبناها.
من جهته، قال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للضيافة: فوزنا بهذه الجوائز هو تأكيد على التزام فريق عملنا بالتميز، وحرصنا على تطبيق الممارسات المستدامة.

 

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