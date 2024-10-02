«الاتحاد للطيران»: برنامج التوقف المجاني للزوار الدوليين في أبوظبي ينمو 242%



أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «الاتحاد للطيران»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بنجاح برنامج التوقّف المجاني في أبوظبي، بعد أن تخطت إعادة إطلاقه التوقعات، وعززت بشكل كبير قطاع السياحة في الإمارة.

وقالت «الاتحاد للطيران»، في بيان، إن البرنامج شهد نمواً ملحوظاً منذ إنشائه، إذ رحّب بـ 24 ألف زائر في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ7 آلاف زائر في النصف الأخير من 2023، أي بزيادة نسبتها 242%.

وأضافت أن هذا الأداء مصحوب بتزايد الطلب وزيادة الحجوزات للنصف الثاني من العام، ويضع البرنامج على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الطموح مع 75 ألف زائر دولي خلال 2024.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يجسد برنامج التوقف في أبوظبي قوة الشراكات الاستراتيجية في دفع نمو السياحة. ومن الواضح أن هذه المبادرة المبتكرة تلقى صدى لدى المسافرين الدوليين، إذ تقدم لهم سبباً مقنعاً لاستكشاف إمارتنا. ويعزز نجاح البرنامج مكانة أبوظبي كوجهة لا بد من زيارتها، ويشجع المسافرين على التخطيط لإقامات أطول في المستقبل.

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تخطى نجاح برنامج التوقف المجاني في أبوظبي توقعاتنا بشكل كبير، وقد رأينا أعداد الزوار الدوليين يتضاعف ثلاث مرات خلال ستة أشهر فقط، ويعكس هذا النجاح ليس فقط جاذبية أبوظبي كوجهة سياحية، بل يؤكد فعالية البرنامج في تشجيع المسافرين على استكشاف روائع الإمارة.

ويغتنم المسافرون من خلال برنامج التوقف المجاني في أبوظبي الفرصة لاكتشاف العاصمة، بمتوسط ​​إقامة ليلتين، وقد لاقى البرنامج ترحيباً واسعاً وبخاصة مع المسافرين من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والهند.

وبالاعتماد على هذا النجاح، تبحث «الاتحاد للطيران» ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن سبل لتعزيز البرنامج، بهدف منح المزيد من القيمة والتجارب الاستثنائية للزوار.

وتربط «الاتحاد للطيران» 80 وجهة حول العالم من خلال مطار زايد الدولي الفريد من نوعه، والمتواجد على أطراف المدينة، ما يجعل من السهل على المسافرين الذين يختارون برنامج التوقف استكشاف أبوظبي قبل التوجه إلى وجهتهم الأخيرة.