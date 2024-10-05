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اقتصاد

7.75 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال الربع الثاني

7.75 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال الربع الثاني
6 أكتوبر 2024 01:22

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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ارتفع صافي دخل البنوك التي مقرها إمارة أبوظبي بنسبة 14.2في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليصل إلى 7.752 مليار درهم، مقابل نحو 6.788 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023، حسب تقرير صدر أمس عن «مركز الإحصاء – أبوظبي».  ورصد التقرير ارتفاع إجمالي إيرادات البنوك التجارية والإسلامية التي مقرها أبوظبي بنسبة 15.35في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام، ليبلغ مجموع الدخل 16.145 مليار درهم، مقابل 13.996 مليار درهم في الربع الأول من 2024. 
وقال، إن دخل الربع الثاني تضمن 6.11 مليار درهم صافي الفوائد و3.539 مليار دخل الاستثمار، بالإضافة إلى 1.462 مليار درهم صافي الدخل من البنوك الإسلامية و5.034 مليار درهم دخول أخرى.
وأشار تقرير مركز «مركز الإحصاء – أبوظبي» إلى أن إجمالي عدد العاملين في البنوك التي مقرها أبوظبي بلغ 12361 موظفاً، فيما بلغ متوسط تعويضات العاملين لكل عامل في تلك البنوك 47352 درهماً في الربع الثاني من 2024، مقارنة بنحو 45529 درهماً في الربع الأول من العام ذاته. 
وذكر التقرير، أن التقديرات الأولية أفادت بأن معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف في البنوك التي مقرها أبوظبي جاء بواقع 9 في المئة للقرض الشخصي، و7 في المئة للقرض التجاري و10 في المئة للسحب على المكشوف و6 في المئة لإيصالات الأمانة و18 في المئة للقروض والسلف الأخرى. وأوضح، أنه فيما يخص معدل أسعار الفائدة على الايداعات في البنوك التي مقرها أبوظبي فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول لتبلغ 0.28 في المئة لحسابات التوفير، 1.15 في المئة للإيداعات أكثر من سنة، و1.5في المئة للإيداعات لمدة سنة، و0.96 في المئة لمدة 6 أشهر و0.85 في المئة للإيداعات لمدة شهرين، و0.73 في المئة للإيداعات لمدة شهر و0.52 في المئة للإيداعات حتى أسبوع.

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