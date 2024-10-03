الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعد بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين اليوم الخميس بعد بيانات أكدت قوة سوق العمل ودعمت الرأي الذي يميل إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لا يحتاج إلى التعجل في خفض أسعار الفائدة.





وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى إلى 101.70 بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات.



وارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 146.575 ين، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 146.885 للمرة الأولى منذ الثالث من سبتمبر.



وشهد اليورو تغيراً طفيفاً عند 1.10455 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن مستوى 1.10325 دولار الذي سجله أمس الأربعاء وكان الأدنى منذ 12 سبتمبر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3261 دولار.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6884 دولار.