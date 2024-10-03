الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعد بيانات الوظائف الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
3 أكتوبر 2024 08:21

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين اليوم الخميس بعد بيانات أكدت قوة سوق العمل ودعمت الرأي الذي يميل إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لا يحتاج إلى التعجل في خفض أسعار الفائدة.


وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى إلى 101.70 بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات.

وارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 146.575 ين، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 146.885 للمرة الأولى منذ الثالث من سبتمبر.

وشهد اليورو تغيراً طفيفاً عند 1.10455 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن مستوى 1.10325 دولار الذي سجله أمس الأربعاء وكان الأدنى منذ 12 سبتمبر.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3261 دولار.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6884 دولار.

أخبار ذات صلة
الدولار يتمسك بمكاسبه بفعل موجة شراء للأصول الآمنة
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
المصدر: وكالات
الوظائف الأميركية
الين
الدولار
آخر الأخبار
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
الرياضة
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
اليوم 10:45
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
الرياضة
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
اليوم 10:43
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
اليوم 10:33
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
التعليم والمعرفة
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
اليوم 10:30
شعار الأرشيف والمكتبة الوطنية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©