الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية أميركية

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة قد توفر مؤشرات حول حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولار وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.