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اقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي

أسعار النفط
3 أكتوبر 2024 13:35

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس.

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ارتفاع أسعار النفط

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع  إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل، ليسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر1% إلى 88ر74 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر1% إلى 13ر71 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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