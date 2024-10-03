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اقتصاد

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى جدة مباشرة من رأس الخيمة

«العربية للطيران» (أرشيفية)
3 أكتوبر 2024 15:22

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين رأس الخيمة وجدة في المملكة العربية السعودية.

واعتباراً من 15 ديسمبر 2024، ستنطلق الخدمة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، مما يوفر للمسافرين مزيداً من الراحة والمرونة للسفر المباشر بين المدينتين.

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وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن الرحلات الأسبوعية الثلاث ستعزز التزام "العربية للطيران" بتطوير عملياتها من رأس الخيمة والمساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية للامارة.

وتوفر شبكة "العربية للطيران" الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية تشمل القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت، بالإضافة إلى الوجهة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا إلى موسكو.

المصدر: وام
العربية للطيران
جدة
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