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"سوق أبوظبي" يعلن تنفيذ صفقتين كبيرتين بـ210.5 مليون درهم

"سوق أبوظبي" يعلن تنفيذ صفقتين كبيرتين بـ210.5 مليون درهم
3 أكتوبر 2024 15:52

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين، على أسهم شركتي "غذاء القابضة" و"إن إم دي سي إينيرجي" بقيمة إجمالية بلغت 210.5 مليون درهم لعدد 51.4 مليون سهم.

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي، أن الصفقة الأولى تم تنفيذها على أسهم "غذاء القابضة" لنحو 2.35 مليون سهم، بقيمة 63.2 مليون درهم بسعر تنفيذ عند 26.9 دراهم.

وجرى تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم "إن إم دي سي إينيرجي" لنحو 49.09 مليون سهم، بقيمة 147.2 مليون درهم بسعر 3 دراهم.

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والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

المصدر: وام
القابضة العامة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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