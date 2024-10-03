«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي



دبي (الاتحاد)

استعرض المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اجتماعه السنوي، المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال الفترة الماضية، وبحث خطط العمل للمرحلة المقبلة لتعزيز مساهمة الغرفة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يعزز الجهود لتطوير قيمة اقتصادية جديدة بالاستفادة من التحول الرقمي، نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أهمية تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود للارتقاء بجاذبية دبي لرواد الأعمال والكوادر المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن دبي تواصل العمل لترسيخ ريادتها في تحديد ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير بيئة الأعمال الحاضنة والمحفزة لتطوير حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات.

وبحث المجلس سبل الارتقاء ببيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين والشركات الرقمية، إضافة إلى تطوير تنافسية منظومة عمل الاقتصاد الرقمي في دبي، ومناقشة كيفية تطوير كفاءة التشريعات والقوانين لتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حتى الآن.

وأكد المجتمعون أهمية دور المجلس الاستشاري في دعم جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية، ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها، انطلاقاً من دبي.