الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كيزاد» تطلق «كي زي ميديا» للإنتاج الإعلامي

«كيزاد» تطلق «كي زي ميديا» للإنتاج الإعلامي
3 أكتوبر 2024 17:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق «كي زي ميديا» منصة شاملة متخصصة في الخدمات الإعلامية المرئية.وستقدم الشركة الجديدة لمتعاملي مجموعة كيزاد عدداً من خدمات الإنتاج الإعلامي المرئي، لتلبية متطلباتهم من المحتوى المرئي والفيديو والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى التصوير الجوي، وغيرها من الخدمات المبتكرة التي تشمل إنتاج المحتوى المرئي وإدارة العلامات التجارية باستخدام أحدث المعدات والأدوات والخبرات المتخصصة في إنتاج وإدارة المحتوى، لضمان جودة المحتوى الإعلامي عبر جميع القطاعات.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: نسعى باستمرار إلى الارتقاء بجودة خدماتنا وابتكار طرق جديدة لتوسيع محفظة خدماتنا وتنويعها تلبية لاحتياجات متعاملينا، مشيراً إلى أن دخول «كي زي ميديا» إلى السوق كمزود لخدمات الإعلام المرئي يعد جزءاً من مبادراتنا لتعزيز قيمة خدماتنا وتحقيق نمو مستدام، ونتطلع إلى مساهمة «كي زي ميديا» في تمكين الشركات من بلوغ آفاق جديدة.
من جانبه، قال شادي شوقي عبدالله، المدير العام لشركة «كي زي ميديا»: تنطلق «كي زي ميديا» من رؤية واضحة لتقديم تصور جديد للإعلام الحديث، والذي يحفز تفاعل الشركات مع الجمهور، من خلال إنتاج وتطوير محتوى إعلامي مرئي بأعلى معايير الجودة، وبأسلوب يسهل وصوله إلى الجمهور من ناحية، وإلى المتعاملين المستهدفين من ناحية أخرى، لتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وفعالياتهم بطرق إبداعية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والأدوات المتطورة.

كيزاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
اليوم 18:11
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
الرياضة
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
اليوم 18:05
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
الترفيه
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:59
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©