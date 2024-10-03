«كيزاد» تطلق «كي زي ميديا» للإنتاج الإعلامي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق «كي زي ميديا» منصة شاملة متخصصة في الخدمات الإعلامية المرئية.وستقدم الشركة الجديدة لمتعاملي مجموعة كيزاد عدداً من خدمات الإنتاج الإعلامي المرئي، لتلبية متطلباتهم من المحتوى المرئي والفيديو والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى التصوير الجوي، وغيرها من الخدمات المبتكرة التي تشمل إنتاج المحتوى المرئي وإدارة العلامات التجارية باستخدام أحدث المعدات والأدوات والخبرات المتخصصة في إنتاج وإدارة المحتوى، لضمان جودة المحتوى الإعلامي عبر جميع القطاعات.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: نسعى باستمرار إلى الارتقاء بجودة خدماتنا وابتكار طرق جديدة لتوسيع محفظة خدماتنا وتنويعها تلبية لاحتياجات متعاملينا، مشيراً إلى أن دخول «كي زي ميديا» إلى السوق كمزود لخدمات الإعلام المرئي يعد جزءاً من مبادراتنا لتعزيز قيمة خدماتنا وتحقيق نمو مستدام، ونتطلع إلى مساهمة «كي زي ميديا» في تمكين الشركات من بلوغ آفاق جديدة.

من جانبه، قال شادي شوقي عبدالله، المدير العام لشركة «كي زي ميديا»: تنطلق «كي زي ميديا» من رؤية واضحة لتقديم تصور جديد للإعلام الحديث، والذي يحفز تفاعل الشركات مع الجمهور، من خلال إنتاج وتطوير محتوى إعلامي مرئي بأعلى معايير الجودة، وبأسلوب يسهل وصوله إلى الجمهور من ناحية، وإلى المتعاملين المستهدفين من ناحية أخرى، لتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وفعالياتهم بطرق إبداعية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والأدوات المتطورة.