«غرفة عجمان» تبحث مع وفد اقتصادي فيتنامي فرص تنمية التجارة والاستثمار



عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان مع وفد اقتصادي فيتنامي فرص تنمية التجارة والاستثمار وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، من خلال أفضل الممارسات والمبادرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمهورية فيتنام الاشتراكية غرفة عجمان، وكان في الاستقبال كل من سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات.

وترأس الوفد الفيتنامي نجو كوانج ترونغ، مدير عام وكالة الصناعة والتجارة الإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وعدد من المسؤولين الحكوميين في جمهورية فيتنام.

وأشاد سالم السويدي بالعلاقات الإماراتية الفيتنامية وتطورها بشكل خاص في الجانب الاقتصادي، مثنياً على مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تنمية حجم التجارة البينية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية المتبادلة في العديد من القطاعات الواعدة، ومنها «الطاقة المتجددة، الصناعة، الخدمات، الزراعة، وغيرها».

وأكد أن إمارة عجمان تطلع إلى تنمية العلاقات مع جمهورية فيتنام، واستغلال الممكنات الاقتصادية لدى البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد.

واطلع الوفد الفيتنامي على المقومات النوعية لاقتصاد إمارة عجمان، ومدى حرص الجهات الحكومية على توفير بنية خدمية وتشريعية تعزز من سهولة ممارسة الأعمال في عجمان، إلى جانب ما توفره هيئة المناطق الحرة بعجمان من خدمات استثنائية تدعم سهولة ممارسة الأعمال، وذلك من خلال توافر فرص استثمارية نوعية في العديد من القطاعات.

وأبدت غرفة عجمان الاستعداد لتوفير المعلومات والبيانات الداعمة لفتح آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في عجمان وفيتنام، وتسهيل فرص الاستثمار أمام المستثمرين من جمهورية فيتنام.

وأوصى اللقاء بضرورة تبادل المعلومات حول المعارض المتخصصة لبحث إمكانية التعاون والشراكة، إلى جانب عقد الملتقيات والمؤتمرات وتعزيز اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين دعماً لتسهيل الشراكات وربط المستثمرين والشركات ورواد الأعمال.

وأشاد نجو كوانج ترونغ بتنوع اقتصاد إمارة عجمان وما توفره الإمارة من فرص استثمارية، وقدم نبذة حول العديد من القطاعات الاقتصادية في فيتنام، مؤكداً توافر العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده فيتنام من تطور في القطاعات الصناعية والزراعية، والجهود المبذولة لتبني التكنولوجيا والابتكار.

وفي ختام اللقاء، تبادل سالم السويدي ونجو كوانج ترونغ، الدروع والهدايا التذكارية.