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«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى جدة مباشرة من رأس الخيمة

«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى جدة مباشرة من رأس الخيمة
3 أكتوبر 2024 17:48

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين رأس الخيمة وجدة في المملكة العربية السعودية.
واعتباراً من 15 ديسمبر 2024، ستنطلق الخدمة، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، مما يوفر للمسافرين مزيداً من الراحة والمرونة للسفر المباشر بين المدينتين.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، إن الرحلات الأسبوعية الثلاث ستعزز التزام «العربية للطيران» بتطوير عملياتها من رأس الخيمة والمساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية للإمارة.
وتوفر شبكة «العربية للطيران» الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسة تشمل القاهرة، وإسلام آباد ولاهور، وبيشاور وكاليكوت، بالإضافة إلى الوجهة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً إلى موسكو. 

 

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