مشروع لأنظمة الطاقة الشمسية في مركز طيران الإمارات الهندسي

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة، لإطلاق مبادرة لمشروع شامل لأنظمة الطاقة الشمسية في مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.

حضر إطلاق المبادرة سمو الشیخ أحمد بن سعید آل مكتوم، رئیس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سعید محمد الطایر، نائب رئیس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي.

وقع الاتفاقية، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024، كل من المهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة، ويوسف محمد علي، نائب رئيس أول دائرة المشتريات والخدمات اللوجستية في طيران الامارات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة بما يتماشى مع أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهي تشمل تطوير وهندسة وشراء وبناء واختبار وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة لمدة 20 عاماً.

وسيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 23177 كيلوواط، ما سيولد ناتجاً سنوياً يقدر بنحو 34301960 كيلوواط/ساعة، وسيتم تركيب ما مجموعه 39960 لوحاً شمسياً، ما يوفر 37% من استهلاك الطاقة السنوي للمنشأة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بأكثر من 13 ألف طن سنوياً عند التشغيل الكامل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «تجسّد هذه المبادرة التزام طيران الإمارات المستمر بالاستثمار في حلول الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتنا في مجال الاستدامة، فمن خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية في مركز طيران الإمارات الهندسي، فإننا نعمل على تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير مع دعم مستهدفات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات».

وأعرب سموه عن سعادته بالتعاون مع شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة في هذا المشروع، والذي يشكل خطوة أخرى في مساعينا نحو الاستدامة، ويسهم بشكل كبير في زيادة عدد أنظمة الطاقة الشمسية في منشآتنا.

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير إن شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة، المزود الرائد لحلول كفاءة الطاقة في المنطقة، ستتولى قيادة هذا المشروع، حيث ستثبت خبرتها في توفير أنظمة طاقة عالية الأداء، ومن خلال هذه الشراكة، ستضمن شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة وطيران الإمارات الكفاءة التشغيلية طويلة الأجل لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة.

وبموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً للتشغيل والصيانة، ستسهم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في تحقيق فوائد بيئية طويلة الأجل، مما يضمن استمرار مركز طيران الإمارات الهندسي في العمل بكفاءة باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة.