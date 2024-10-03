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اقتصاد

نهيان بن مبارك: الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال صناعة وإنتاج السيارات

نهيان بن مبارك خلال جولته بالمعرض (من المصدر)
4 أكتوبر 2024 01:26

أبوظبي (وام)

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات معرض أوتوموتو شو، المتخصص في السيارات المعدلة والدراجات النارية المعدلة والمركبات الصحراوية ومستلزمات الرحلات، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر فعالياته حتى 6 أكتوبر الجاري.
يشارك في فعاليات المعرض، أكثر من 180 شركة عالمية وإقليمية ومحلية تمثل كبريات وكالات السيارات والدراجات النارية الرائدة، تعرض أكثر من 300 سيارة والمئات من الدراجات النارية لأشهر الماركات العالمية.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أنه وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال صناعة وإنتاج السيارات واستقطاب كبريات شركات صناعة السيارات العالمية من أجل بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامة وكفاءة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقال معاليه إن الإمارات باتت الوجهة الأولى لتنظيم واستضافة أكبر المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العقل البشري وتكنولوجيا متقدمة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات القائمة على الإبداع والابتكار والتي تحظى بحضور ومشاركة دولية واسعة من مختلف دول العالم.
ويشهد المعرض للمرة الأولى عالمياً عرض أحدث دراجتين ناريتين، بالإضافة لمشاركة مجموعة من العارضين المتخصصين في عرض أحدث إكسسوارات السيارات ومستلزمات التخييم.
وتشارك في المعرض العديد من الشركات من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والصين، ودول الخليج.

نهيان بن مبارك
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أدنيك
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