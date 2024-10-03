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حاكم الفجيرة يستقبل وفداً من شركة توتال للطاقة

حاكم الفجيرة يستقبل وفداً من شركة توتال للطاقة
4 أكتوبر 2024 01:26

الفجيرة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إيريك فيال، النائب الأول لشركة توتال للطاقة والوفد المرافق له.
تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية للطاقة بين حكومة الفجيرة وشركة توتال للطاقة، ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والطاقة والغاز. 
ونوه سموه إلى دور الإمارات الاستراتيجي في تطوير أسواق الطاقة وما تمتلكه من إمكانات وتقنيات متطورة تسهم في جذب الفرص الاستثمارية في مجال النفط على الصعيد الدولي.
حضر اللقاء، محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.

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