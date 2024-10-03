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4776 عدد المباني المنجزة بأبوظبي خلال الربع الثاني

4776 عدد المباني المنجزة بأبوظبي خلال الربع الثاني
4 أكتوبر 2024 01:26

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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كشفت إحصاءات المباني المنجزة في إمارة أبوظبي، الصادرة أمس عن مركز «الإحصاء – أبوظبي»، أن إجمالي عدد المباني المنجزة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 4776 مبنى متضمنة 3207 في مدينة أبوظبي و1469 مبنى في مدينة العين و100 مبنى في منطقة الظفرة. 
وأوضحت أن عدد المباني الجديدة، والتي بلغت 4114 مبنى، اشتملت على 2751 مبنى جديداً في مدينة أبوظبي و1269 في مدينة العين و94 مبنى في منطقة الظفرة. 
وأشارت الإحصاءات التي جاءت بناء على بيانات دائرة البلديات والنقل، إلى أن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1912 رخصة، متضمنةً 1350 رخصة في مدينة أبوظبي و472 رخصة في مدينة العين و90 رخصة في منطقة الظفرة. 
وذكرت الإحصاءات أن عدد رخص البناء الجديدة بلغ 1352 رخصة، منها 954 رخصة في مدينة أبوظبي و321 رخصة جديدة في مدينة العين و77 رخصة في منطقة الظفرة، منوهة بأن تصنيف رخص البناء الصادرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي حسب استخدام المبنى، جاءت بواقع 1102 (سكني) و409 (تجاري) و174 (مرافق عامة) و121 (صناعي) و54 (زراعي) و52 (أخرى).

إيراد الفنادق
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بإيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي حسب تصنيف المنشآت، كشف تقرير مركز «الإحصاء – أبوظبي» عن نمو الإيراد السنوي للمبيت في فنادق الخمس نجوم بنسبة 16.4% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو 2023، وزاد ايراد المبيت في الفنادق فئة 4 نجوم بنسبة 26.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 8.1% لإيراد المبيت السنوي في الفنادق 3 نجوم ونسبة 11.5% للشقق الفندقية، منوهاً بأن الإيراد السنوي للمبيت في الشقق الفندقية، حسب التصنيفات المعتمدة من دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، جاء بنسبة 10.4% للشقق الفندقية الممتازة و17.5% للفاخرة و8.2% للشقق الفندقية العادية. 
وفيما يخص إحصاءات المناخ في إمارة أبوظبي خلال شهر يوليو، أفاد مركز «الإحصاء – أبوظبي» بأن مؤشرات درجات الحرارة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أظهرت أن متوسط درجات الحرارة خلال الشهر بلغ 37.2 درجة مئوية، وبلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى 30.6 درجة مئوية، في حين بلغ متوسط درجات الحرارة العظمي 44.2 درجة مئوية. وقال إن متوسط الرطوبة النسبية بلغ 43.4%، حيث جاء متوسط الرطوبة النسبية الصغرى 20.9%، فيما بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمي 70.8%. 
وأضاف، أن متوسط هطول الأمطار على إمارة أبوظبي خلال شهر يوليو بلغ 3.6 مليمتر، وجاءت أقوى الزخات في يوم واحد بمقدار 13.6% مليمتر، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الرياح، في إمارة أبوظبي خلال الشهر ذاته بلغ 11.6 كيلومتر في الساعة، وبلغ متوسط سرعة الرياح العظمي 25.9 كم/ ساعة.

المباني المنجزة
الإمارات
أبوظبي
مركز الإحصاء
مركز إحصاء أبوظبي
مركز أبوظبي للإحصاء
دائرة البلديات والنقل
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