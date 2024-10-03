13 مشروعاً جديداً توفر 5 آلاف فيلا سكنية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت الشركات العقارية في أبوظبي في طرح المزيد من مشاريع الفلل السكنية خلال العام الحالي، وسط مبيعات قوية بالمشاريع الجديدة، في ظل الطلب المرتفع على شراء الفلل السكنية بالإمارة.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، تسجيل 13 مشروعاً جديداً للفلل السكنية، توفر 5 آلاف فيلا وتاون هاوس، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأكد مسؤولون ومتعاملون بالسوق العقاري في أبوظبي لـ«الاتحاد» أن الطلب المرتفع على شراء واستئجار الفلل السكنية بأبوظبي، يشجع الشركات العقارية على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، وهو ما يظهر في بيع كافة مشاريع الفلل فور طرحها بالسوق.

وكشفت «الدار العقارية» مؤخراً عن بيع كامل فلل مجمّعها السكني الجديد «ياس ريڤا» خلال 24 ساعة فقط، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.4 مليار درهم، بعدما طرحت الشركة 151 فيلا مكونة من أربع أو خمس أو ست غرف نوم، بأسعار تبدأ من 8.3 مليون درهم.

وضمت قائمة مشاريع الفلل الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» خلال العام الحالي، مشروعين لشركة الدار، وهما «ياس ريفا» ويوفر 294 فيلا سكنية، ومشروع «بلغيلم» ويوفر 1743 فيلا سكنية بمنطقة الباهية في أبوظبي.

وتم تسجيل مشروعين لشركة بلووم العقارية ضمن «بلووم ليفينج» وهما «أولفيرا»، ويوفر 277 فيلا، و«سيفيل»، ويوفر 407 فلل سكنية، بجانب مشروعين لمدن العقارية بجزيرة الحديريات، وهما «النسيم» ويوفر 984 فيلا سكنية بجزيرة الحديريات، و«نوايف غرب ب»، ويوفر 211 فيلا سكنية بجزيرة الحديريات.

كما تم تسجيل مشروع «تلال السلام 1» لأرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري، ويوفر 196 فيلا بمنطقة الفقع في العين، و«فلل أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات المرحلة الثالثة» ضمن مشروع الجرف، لشركة أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويوفر 17 فيلا سكنية، و«حدائق الجرف 3 أ» لشركة أمكان العقارية، ويوفر 174 فيلا سكنية، ومشروع «قرية المانغروف» في منطقة ريدان لشركة مانغروف للعقارات ويوفر 312 فيلا، و«بوابة الشرق - المرحلة السادسة» لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير، ويوفر 91 تاون هاوس، و«مرسى الجبيل» لشركة جبيل ايلاند للاستثمار، ويوفر 36 فيلا سكنية، ومشروع «تطوير جزيرة رمحان - المرحلة 3» لشركة رمحان للتطوير، ويضم 191 فيلا سكنية، وبلووم ليفينج (سيفيل) لشركة بلووم، ويوفر 407 فلل سكنية.



قاعدة المستثمرين

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن ارتفاع الطلب بالسوق العقاري يشجع الشركة على طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 6.8 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، بينما ارتفعت مبيعات الدار في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 22% لتصل إلى 12.9 مليار درهم.

وأشار فلكناز إلى اهتمام الشركة بتنوع المشاريع التي يتم طرحها بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، ما يعزز من توسع قاعدة عملاء الشركة، لافتاً إلي جاذبية مشاريع الفلل لنسبة كبيرة من العملاء سواء المواطنين أو المستثمرين الأجانب.

وكشفت «الدار» مؤخراً عن بيع كامل فلل مجمّعها السكني الجديد «ياس ريڤا»، حيث شكل المشترون الإماراتيون نسبة 52% من إجمالي المبيعات، وأسهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 48% من إجمالي المبيعات، في مؤشر واضح على مكانة أبوظبي وقدرتها المتنامية على استقطاب كل من المستثمرين المحليين والدوليين.



ارتفاع الطلب

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: إن السوق العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، في ظل ارتفاع الطلب لاسيما على الفلل السكنية، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأعلنت بلووم القابضة، مؤخراً عن بدء عملية تسليم الوحدات في «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، حيث تضم «قرطبة» 257 وحدة سكنية.

كما كشفت «بلووم» مؤخراً عن إطلاق «ألميريا»، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج.

وأكد وكيم أن حجم المبيعات القوي بمشروع «بلووم ليفينج» يعكس حجم الطلب القوي بالسوق، وقدرة «بلووم» على توفير منتج عقاري يتوافق مع توجهات السوق ويناسب متطلبات العملاء.

وأوضح أن بيع جميع الفلل ووحدات التاون هاوس التي طُرحت مؤخراً ضمن المشروع، يعكس ثقة العملاء بمشاريع الشركة، وتنامي الطلب على المشاريع الفاخرة في المواقع المميزة.



متطلبات السوق

قالت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار إن مشاريع الفلل السكنية تجذب نسبة كبيرة من الراغبين في السكن، لاسيما من المواطنين، بينما تستقطب الشقق السكنية نسبة كبيرة من المستثمرين بشكل أكبر.

وأوضحت أن الأسعار التنافسية للفلل الجديدة تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين.

وأشار تقرير صادر عن موقع «دوبيزل» حول أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024، إلى ارتفاع متوسط ​​أسعار مبيعات الفلل والشقق مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023، مرجعاً ذلك إلى عوامل مختلفة، وخاصة في ظل المبادرات المدعومة من الحكومة لتسهيل الاستثمار، وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، كما أسهم استكمال العديد من المشاريع التي كانت قيد الإنشاء والإعلان عنها في تعزيز المؤشرات الإيجابية في سوق العقارات في العاصمة.



الفلل الفاخرة

تصدرت جزيرة ياس قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال النصف الأول من 2024، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 1332 درهماً، بارتفاع 5.87%، وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الأربع غرف 4.18 مليون، والخمس غرف 5.9 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار 6.53%.

فيما تصدرت منطقة «الريف» قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل بأسعار منخفضة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 765 درهماً، بارتفاع 5.45%، وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الثلاث غرف 1.59 مليون، والأربع غرف 2.24 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار 6.53%.