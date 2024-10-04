الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات، إلى 101.92 في أحدث التعاملات وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس. وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع 1.5 بالمئة.



واستقر اليورو عند 1.1034 دولار بعد أن انخفض 1.18 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات اليوم الجمعة إلى 1.3131 دولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3093 دولار الذي لامسه أمس الخميس.





ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر عند 0.62135 دولار لكنه انخفض باثنين في المئة خلال الأسبوع.