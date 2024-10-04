الذهب يرتفع وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون تقريراً للوظائف في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر. وحقق الذهب مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.10 دولار.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة متراجعاً عن أعلى مستوى في أكثر من شهر مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأوقية وصعدت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.