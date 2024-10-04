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اقتصاد

"المركزي": ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي

"المركزي": ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي
4 أكتوبر 2024 11:42

ارتفع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الاسمي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للعملة الوطنية مقابل سلة مرجحة من الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات، ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مرتفعاً من نسبة 1.8% على أساس سنوي في الشهر السابق، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

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وذكر المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الارتفاع المنخفض لسعر الصرف الفعلي الحقيقي يعكس معدل التضخم المنخفض بدولة الإمارات في مقابل شركائها التجاريين. 

 

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
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