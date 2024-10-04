«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 7 مشاريع إماراتية في معرض «أوتو موتو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه 7 مشاريع إماراتية للمشاركة في معرض أوتو موتو شو 2024 المتخصص في قطاع السيارات، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول وتستمر حتى 6 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويستعرض المعرض، الذي يعد أكبر معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث التطورات في قطاع السيارات، ويجمع السائقين ومحترفي المجال وهواة السيارات تحت سقف واحد.

ومكّن صندوق خليفة مجموعة متنوعة من المشاريع المحلية التي تنتمي إلى قطاعات متنوعة، بما في ذلك تجارة وإيجار السيارات وقطاع الخدمات، وقطاع الأغذية والمشروبات، لعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض، حيث شملت قائمة المشاريع المدعومة من الصندوق، شركة سي آند ساند لتجارة الدراجات النارية ومعدات الصيد، وإم زد إس للتصميمات الإبداعية، وايفي كارز لتجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، ومقهى سبارتان، ومطعم فرايزمان، ومقهى باي إم 3، وشركة فري ليمو لنقل الركاب بالسيارات الفخمة.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة: «يلتزم الصندوق بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف القطاعات، فمن خلال توفير منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في معارض متخصصة مثل معرض أوتو موتو 2024، نسهم في تشجيع التفوق الريادي الإماراتي ودعم الابتكار في القطاع، ونعزز ظهور علامات تجارية محلية أمام الجمهور المستهدف المهتم بالسيارات على صعيد إقليمي واسع».