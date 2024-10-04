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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تبحث آليات التعاون بين دول «الحزام والطريق»

جانب من فعاليات المنتدى (من المصدر)
5 أكتوبر 2024 01:04

هونغ كونغ (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات، مُمثلةً بالهيئة الاتحادية للضرائب في المُنتدى الخامس للتعاون بين الإدارات الضريبية لمُبادرة «الحزام والطريق» الذي عُقد في هونغ كونغ.
شهدت جلسات المُنتدى الذي عقد مؤخراً بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق»، وإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، والتنسيق المُشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة لتطوير العمل الضريبي ورفع كفاءته، وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.
وأكّدت الهيئة في بيان أصدرته، أمس، أهمية المشاركة في اجتماعات المُنتدى الذي يقوم بدور محوري في توحيد الجهود بين سلطات الضرائب في الدول المشاركة في المبادرة عبر آلية طويلة الأجل للتعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطريق» كخطوة محورية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز الروابط المشتركة بين هذه الدول، وإرساء آليات مبتكرة وفعالة للتعاون والتنسيق الدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في دول مُبادرة «الحزام والطريق».  
وجدّدت الهيئة التزامها بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المجال الضريبي، مُشيرة إلى أن المُنتدى يُشكِّل منصة مهمة لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة، استناداً إلى أفضل الممارسات.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
الحزام والطريق
مبادرة الحزام والطريق
هونغ كونغ
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