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اقتصاد

«طاقة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

«طاقة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار
5 أكتوبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت، أمس، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار، والتي تم طرحها ضمن شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات، وأخرى بأجل 12 سنة.
وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة، 850 مليون دولار، وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75% وهي سندات خضراء، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من «طاقة»، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل، وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه «طاقة».
أما السندات بأجل 7 سنوات، فبلغت قيمتها 900 مليون دولار، وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375%، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.
ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات «طاقة» العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة «Aa3» من قبل وكالة «موديز»، وبدرجة «AA» من قبل وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ «طاقة»، وإدراجها في بورصة لندن.
وجرى ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من «بنك الصين المحدود»، و«بنك باركليز المحدود»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدود»، و«ميزوهو إنترناشيونال المحدود»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود»، و«ناتيكسيس».
وفي إطار جهود «طاقة» الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.
وأدى هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى «طاقة»، ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في «طاقة»: «يؤكد هذا الطرح لسندات «طاقة» الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإزالة الكربون، وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء، وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه (طاقة)، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النموّ».
وأضاف ثابت: «يُجسد أحدث طرح لنا من السندات التزامنا أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».

الإمارات
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
شركة طاقة
أبوظبي
جاسم حسين ثابت
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