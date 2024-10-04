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معرض أبوظبي الدولي للقوارب ينطلق بدورته الأكبر 21 أكتوبر

جانب من المعرض في دورة سابقة
5 أكتوبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة أدنيك، مواصلة استعداداتها لإطلاق النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر 2024، في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي.
ويُنظم المعرض من قبل «كابيتال للفعاليات»، ذراع مجموعة أدنيك للفعاليات، ويُشكل ملتقى سنوياً لعشاق الترفيه البحري وأصحاب القوارب والعائلات للاستمتاع ببرنامج مليء بالأنشطة والرياضات البحرية.
وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب تطوراً ملحوظاً على مر السنين، مع استمرار الجهود لتطوير الحدث من نسخة لأخرى، مما يعزز النجاح المتواصل، ويعد بتقديم نسخة أكثر تميزاً في العام الحالي، ويسهم المعرض بدور محوري في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة بحرية عالمية متنامية، حيث تحيط بها أكثر من 200 جزيرة تتميز بشواطئ رملية خلابة مثالية لمختلف أنواع الرياضات المائية والأنشطة البحرية المميزة.
ويأتي تنظيم المعرض، بما يتوافق مع الالتزام المستمر بالاستدامة وحماية البيئة البحرية والحياة البرية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتميز في قطاعي الرياضات البحرية والترفيه والصناعات البحرية.
ومن المتوقع أن تكون نسخة عام 2024 الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث سيستقطب الحدث أكثر من 34.000 زائر من عشاق البحار، وهواة الرياضات، والعائلات، وغيرهم.
ويوفر مرسى أدنيك الموسع، الذي يضم أكثر من 80 رصيفاً جديداً، مساحة إضافية لاستكشاف المعروضات والتجارب الفريدة.
وتُعرض مجموعة واسعة من اليخوت الفاخرة والقوارب الشراعية وبيوت القوارب، إلى جانب مجموعة متنوعة من أدوات ومعدات الصيد، وتتميز هذه النسخة بعرض مشوق للقوارب بمختلف الأحجام والأشكال، ما يتيح للزوار فرصة مثالية لخوض مغامرات بحرية شائقة، كما سيتمكن الضيوف من الصعود على متن القوارب واستكشاف التجارب الفريدة التي تقدمها لعشاق نمط الحياة البحرية.
ويأتي تنظيم هذا المعرض الرائد بالتزامن مع الجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي لتعزيز مكانتها وجهة مفضلة لأولئك الذين يسعون لتجربة أنماط الحياة البحرية الفاخرة والترفيهية، ويعد «اكتشف أبوظبي»، العلامة التجارية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الشريك الرسمي للوجهة في هذا الحدث.

معرض أبوظبي الدولي للقوارب
أبوظبي
معرض القوارب واليخوت
الإمارات
أدنيك
حمدان بن زايد
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