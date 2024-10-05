جاسم محمد بوعتابة الزعابي لـ«الاتحاد»: «مُدن القابضة» تطلق العمليات الإنشائية  في «رأس الحكمة» خلال 30 يوماً

حامد رعاب (مرسى مطروح)

تطلق مجموعة «مُدن القابضة» العمليات الإنشائية لمشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية في غضون 30 يوماً، بحسب معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة «مدن القابضة» المطور الرئيس للمشروع.

وكشف الزعابي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 170 مليون متر مربع، تعادل 1.5 من مساحة مدينة برشلونة تضم 5500 وحدة سكنية ومركز تسوق ومناطق ترفيهية وملاعب جولف مع واجهة بحرية تمتد إلى 6 كيلو مترات. وقال إن مدينة رأس الحكمة سيكون بها جانب اقتصادي أوسع من خلال تواجد قوي للصناعات المتقدمة لتستقطب السكان من مختلف أنحاء العالم على مدار العام.

وستضم مدينة رأس الحكمة مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ويقع «مشروع مدينة رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.

وأشار الزعابي إلى أن المجموعة ستطلق المبيعات في المشروع العملاق خلال الصيف المقبل على أن يتم بدء تسليم الوحدات العقارية في مدينة رأس الحكمة خلال 40 شهراً. وأكد أن مدن القابضة نجحت في استقطاب مطورين عقاريين عالميين من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وغيرهما للعمل بالمشروع.

وأعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة «مُدن القابضة» مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة.

وتعد مدينة رأس الحكمة ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، حيث تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وقال الزعابي: نطمح إلى أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة ويسعدنا أن تتولى «مدن القابضة» تنفيذ هذا المشروع الطموح والضخم وسنحرص على تسخير خبراتنا الواسعة ومفاهيمنا المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية.

ويكمن سبب اختيار مجموعة «مدن القابضة» للعمل على هذا المشروع فيما يحفل به سجلها من خبرات واسعة وغنية في تصميم وتنفيذ مخططات رئيسية لكبرى المشاريع العمرانية حيث ستتولى المجموعة تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستتولى مُدن مهام الإشراف على تطوير المشروع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.

وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام وسيعمل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات على تسهيل وصول سياح من داخل وخارج الجمهورية.

وستحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة مع أكثر من مساحة 40 كيلومتراً مربعاً من المساحات الخضراء، وستضم مطاراً دولياً جديداً، ومحطة قطارات عالية السرعة، ومناطق سكنية، ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه، وسيضم المشروع مرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة إلى جانب تركيز هذا المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة تسعى مدن القابضة أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا بالاضافة الى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.