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بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل

بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل
7 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقش اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة مالطا، إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك تحت مظلة الغرف التجارية، وقيام بعثة تجارية إماراتية بزيارة مالطا خلال العام 2025، لاستكشاف الفرص المتاحة.
وأكد حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف الإمارات، خلال اجتماعه في أبوظبي مع كريس فاسالو، رئيس غرفة تجارة مالطا، ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الوفود التجارية بين قطاع الأعمال الإماراتي والمالطي، وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين. 
وأشار ابن سالم إلى اهتمام أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا، مؤكداً استعداد غرفة الإمارات للتنسيق مع الجانب المالطي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين.
 وأشاد رئيس غرفة تجارة مالطا، بالعلاقات التي تجمع قطاع الأعمال الإماراتي بجمهورية مالطا، وتطرق إلى خصائص اقتصاد بلاده، والمزايا التي تقدمها بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار.

الإمارات
مالطا
التجارة
الغرف الإماراتية
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