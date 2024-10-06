17 برجاً شاهقاً قيد الإنشاء في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد السوق العقارية في الدولة حالياً تنفيذ 17 برجاً شاهقاً بمجموع أطوال تزيد على 4580 متراً في أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، وفقاً لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضري «CTBUH».

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، تشهد الدولة تطوير ثمانية أبراج فائقة الارتفاع يزيد طول كل برج على «300 متر»، ويصل مجموع أطوالها إلى 3073 متراً.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر بنهاية العام الماضي.

ووفق البيانات ذاتها، جاءت الإمارات في الترتيب الثالث عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة بفئاتها الثلاث «بلس 150 متراً»، و«بلس 200 متر»، و«بلس 300 متر»، حيث احتضنت الدولة 517 برجاً شاهقاً بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 479 برجاً منتصف عام 2022.

وجاء برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» في منطقة الخليج التجاري في دبي بالمركز الأول بطول 595 متراً، وهو مشروع بارز من قبل بن غاطي للتطوير بالتحالف مع العلامة التجارية للساعات والمجوهرات «جاكوب آند كو».

ومن المتوقع أن يتفوق هيكل البرج المكون من 104 طوابق على حامل الرقم القياسي العالمي الحالي لأطول مبنى سكني - برج سنترال بارك الذي يبلغ ارتفاعه 1,549 قدماً في نيويورك.

وحل برج «سيكس سينس ريزيدنسز» في الترتيب الثاني ضمن قائمة أطول الأبراج الشاهقة قيد الإنشاء في الإمارات خلال العام 2024، حيث يتكوّن البرج من 125 طابقاً بطول 517 متراً.

ووقعت «سيكس سينسز»، وهي جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ومجموعة سيليكت، وهي شركة تطوير عقاري مقرها في دبي، اتفاقية لإطلاق سيكس سينسز ريزيدنسز دبي مارينا.

وجاء برج «سيل» المكون من 82 طابقاً، بارتفاع 366 متراً في مرسى دبي في الترتيب الثالث، ويقع البرج في قلب المارينا، بالقرب من مناطق الجذب الشهيرة مثل ممشى مارينا، ومجمع مارينا مول للتسوق والترفيه، وتتولى تطويره شركة فيرست جروب.

وحل «سيتي تاور 1» في الترتيب الرابع ضمن قائمة أطول الأبراج الشاهقة قيد الإنشاء في الإمارات خلال العام 2024، حيث يتكون البرج من 94 طابقاً بطول 358 متراً، وتتولى شركة «إتش آند إتش» تطوير المشروع الواقع في شارع الشيخ زايد الذي يضم 608 وحدات.

ووفق بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضري «CTBUH»، جاء برج «ريجاليا السكني» من شركة ديار، والواقع في منطقة الخليج التجاري في الترتيب الخامس، ويتكون البرج من 70 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 331 متراً.

وحل برج «وين جزيرة المرجان» في رأس الخيمة في الترتيب السادس بارتفاع 305 أمتار، يليه برج «وصل» المكون من 64 طابقاً بطول 301 متر.

وفي الترتيب الثامن، جاء برج «كافالي» المكون من 71 طابقاً بطول 300 متر، وتم تطوير هذا المشروع الفاخر من قبل شركة داماك العقارية، بالتعاون مع مصمم الأزياء روبرتو كافالي، ويوفر البرج شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم.

وجاء برج «ذا إس» في الترتيب التاسع ضمن قائمة أطول الأبراج الشاهقة قيد الإنشاء في الإمارات خلال العام 2024، حيث يتكون من 62 طابقاً، بارتفاع 228 متراً، وعاشراً حل برج «فيرمونت سكاي لاين» المكون من 54 طابقاً بطول 226 متراً. كما تضم القائمة برج المارية بلازا ريزيدنشيال في أبوظبي والمكون من 37 طابقاً بطول 165 متراً.

أطول 10 أبراج قيد الإنشاء

* بن غاطي جاكوب آند كو 595 متراً

* سيكس سينس ريزيدنسز 517 متراً

* سيل 366 متراً

* «سيتي تاور1» 558 متراً

* «ريجاليا» 331 متراً

* وين جزيرة المرجان 305 أمتار

* وصل 301 متر

* كافالي 300 متر

* ذا إس 229 متراً

* فيرمونت سكاي لاين 226 متراً