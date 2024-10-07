الإثنين 7 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يقلص مكاسبه بعد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من عام

أسعار النفط (موضوعية)
7 أكتوبر 2024 07:17

قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل.
كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
تنبيهات السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة في إمارة أبوظبي
علوم الدار
إرشادات للسلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة في إمارة أبوظبي
اليوم 09:15
شعار الأرصاد
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:27
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار وقع بالقرب من مطار كراتشي
الأخبار العالمية
باكستان: قتلى ومصابون في انفجار بالقرب من مطار كراتشي
اليوم 07:59
بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يعتزم زيارة ألمانيا
اليوم 07:54
صورة مجمعة لترامب وهاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الانتقادات.. والسباق نحو البيت الأبيض يدخل مرحلته الأخيرة
اليوم 07:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©