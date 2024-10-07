النفط يقلص مكاسبه بعد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من عام

قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.



