الذهب يتراجع بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعياً لمزيد من المؤشرات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2647.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.11 دولار، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1017.63 دولار.